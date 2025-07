Названы самые дорогие вещи в гардеробе Мелании Трамп

Первая леди США Мелания Трамп известна своим изысканным стилем и журналисты Daily Mail проанализировали ее гардероб, чтобы выявить самые дорогие и самые доступные предметы одежды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание, на первом месте по стоимости оказался пиджак от Dolce & Gabbana с объемными цветочными аппликациями. В этом эффектном наряде Мелания появилась на саммите G7 в Сицилии в 2017 году. Его цена – внушительные 51,5 тысячи долларов.

Следом идет редкая сумка Hermès Birkin 25 из матовой крокодиловой кожи Niloticus, оцененная в 50 тысяч долларов. Еще один роскошный элемент гардероба – платье от J.Mendel, в котором Трамп посетила ужин в Великобритании в 2018 году. Его стоимость начинается от 6,9 тысячи долларов.

Но в гардеробе экс-первой леди нашлось место и бюджетным вещам. Самой дешевой стала куртка от Zara с провокационной надписью "I really don't care, do you?" ("Мне правда все равно, а вам?"), в которой она наделала шума, приехав в приют для детей мигрантов в 2018 году. Стоимость куртки – 40 долларов.

Среди других недорогих вещей – кеды Converse Chuck Taylor All-Stars за 50 долларов и бейсболка с надписью Flotus (аббревиатура от First Lady of the United States), оцененная в 20 долларов.

А ранее Мелания Трамп подверглась критике за пост в социальных сетях.