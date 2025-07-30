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Мир

Российским врачам пришлось оперировать во время мощнейшего землетрясения на Камчатке

Дорога, природа, Камчатка, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 02:30 Фото: pixabay
Землетрясение в России, произошедшее у побережья полуострова Камчатка, стало одним из самых мощных землетрясений, когда-либо зарегистрированных – магнитудой 8,8. Бригаде российских медиков пришлось оперировать пациента в этот момент, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, кадры с камер видеонаблюдения, снятые во время операции и обнародованные министром здравоохранения Камчатки Олегом Мельниковым, показывают, как бригада из четырех медицинских работников держит пациента, в то время как операционная начинает сильно трястись.

По словам министра здравоохранения, операция прошла в Петропавловске-Камчатском.

"Несмотря на опасность, врачи сохраняли спокойствие и оставались с пациентом до самого конца", – написал Мельников в Telegram, добавив, что пациенту ничего не угрожает.

Он не раскрыл никакой другой информации об операции или пациенте.

По данным Геологической службы США, российское землетрясение, произошедшее у побережья полуострова Камчатка, стало одним из самых мощных землетрясений, когда-либо зарегистрированных.

Ранее самый высокий вулкан в Евразии активизировался после сильнейшего землетрясения на Камчатке.

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Аксинья Титова
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