Таинственная болезнь уносит жизни в Нью-Йорке

С 25 июля в Нью-Йорке зафиксировано 22 случая заболевания болезнью легионеров, один человек умер, передает Zakon.kz.

Все заболевшие связаны с одним кластером. Об этом 30 июля 2025 года заявил городской Департамент здравоохранения Нью-Йорка.

Жителям, находившимся в пострадавшем районе с конца июля и испытывающим симптомы гриппа, кашель, лихорадку или затрудненное дыхание, рекомендуется немедленно обратиться к врачу.



"Легионеллез можно эффективно лечить при ранней диагностике, но жители Нью-Йорка, находящиеся в группе повышенного риска, такие как взрослые в возрасте 50 лет и старше, курильщики или те, у кого есть хронические заболевания легких, должны быть особенно внимательны к своим симптомам", – сообщают в ведомстве.

Легионеллез – разновидность пневмонии, вызываемой бактерией Legionella, которая размножается в теплой воде. Инфекция передается через вдыхание зараженного пара, но не от человека к человеку. Болезнь лечится антибиотиками, и эффективность лечения зависит от своевременной диагностики.

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