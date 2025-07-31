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Мир

Таинственная болезнь уносит жизни в Нью-Йорке

вид Нью-Йорка, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 18:39 Фото: freepik
С 25 июля в Нью-Йорке зафиксировано 22 случая заболевания болезнью легионеров, один человек умер, передает Zakon.kz.

Все заболевшие связаны с одним кластером. Об этом 30 июля 2025 года заявил городской Департамент здравоохранения Нью-Йорка.

Жителям, находившимся в пострадавшем районе с конца июля и испытывающим симптомы гриппа, кашель, лихорадку или затрудненное дыхание, рекомендуется немедленно обратиться к врачу.

"Легионеллез можно эффективно лечить при ранней диагностике, но жители Нью-Йорка, находящиеся в группе повышенного риска, такие как взрослые в возрасте 50 лет и старше, курильщики или те, у кого есть хронические заболевания легких, должны быть особенно внимательны к своим симптомам", – сообщают в ведомстве.

Легионеллез – разновидность пневмонии, вызываемой бактерией Legionella, которая размножается в теплой воде. Инфекция передается через вдыхание зараженного пара, но не от человека к человеку. Болезнь лечится антибиотиками, и эффективность лечения зависит от своевременной диагностики.

Ранее мы сообщали, по какому неочевидному признаку можно определить хроническую болезнь почек.

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Асель Аукешева
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