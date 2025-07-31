В банки для энергетика по ошибке попал алкоголь: в США массово отзывают продукцию

Компания High Noon из США отозвала две партии своей продукции в связи с грубой ошибкой – в банки для энергетика был случайно разлит алкогольный коктейль на основе водки, сообщает Zakon.kz.

По данным ABC news, производитель об этом предупредил Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Согласно опубликованной информации, продукция была отгружена поставщикам в конце июля. Она отправилась в торговые точки во Флориде, Огайо, Нью-Йорке, Южной Каролине, Вирджинии и Висконсине. Ошибку в компании обнаружили после того как увидели, что банки для энергетика были отправлены пустыми.

Как уточняется, инцидент может привести к непреднамеренному отравлению алкоголем тех, кто купил бракованную банку. Однако на данный момент покупатели продукции не сообщали о подобных происшествиях.

Компания High Noon была основана в США в 2019 году. В данное время она производит алкогольные коктейли на основе водки и текилы с фруктовыми вкусами, а также алкогольный холодный чай.

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