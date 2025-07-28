#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
544.87
639.02
6.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
544.87
639.02
6.88
Происшествия

Чиновники Караганды допустили ошибки на билборде и попали в новости

Ошибки на баннере в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 06:51 Фото: Instagram/5news.kz
На билборде в 23-м мкр. города Караганды чиновники пропустили две грамматические ошибки, сообщает Zakon.kz.

Внимательный карагандинец обратил внимание на недоразумение возле супермаркета "Ежик". Он оперативно отправил фотографию билборда известному в Караганде телеведущему.

"Неужели никто не проверяет тексты перед печатью?" – сопроводил вопросом свою "находку" неравнодушный житель областного центра.

Под публикацией Рушана Бараева на странице в Instagram разгорелись нешуточные баталии. Одни обратили внимание на то, что при всех перечисленных регалиях и достижениях не указан вид спорта спортсменки. Другие же посчитали непростительным наличие сразу двух ошибок на одном билборде.

Первая ошибка допущена сразу в первом слове "трехкратное" вместо "трехкратная". Вторая ошибка нашлась в последнем предложении. Вместо слова "мастер", авторы указали его в родительном падеже.

"Корректор – исчезнувшая, но очень нужная профессия", – отметила одна из комментаторов.

А в Павлодарской области археологи нашли бронзовые изделия эпохи саков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Пожар вспыхнул в торгово-развлекательном центре в Караганде
Происшествия
00:01, 28 июля 2025
Пожар вспыхнул в торгово-развлекательном центре в Караганде
Международный терминал аэропорта затопило в Астане
Происшествия
21:18, 27 июля 2025
Международный терминал аэропорта затопило в Астане
Дороги размыло, вода хлынула вдоль жилых домов: коллапс в Мангистауской области
Происшествия
19:16, 27 июля 2025
Дороги размыло, вода хлынула вдоль жилых домов: коллапс в Мангистауской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: