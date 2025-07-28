Чиновники Караганды допустили ошибки на билборде и попали в новости

На билборде в 23-м мкр. города Караганды чиновники пропустили две грамматические ошибки, сообщает Zakon.kz.

Внимательный карагандинец обратил внимание на недоразумение возле супермаркета "Ежик". Он оперативно отправил фотографию билборда известному в Караганде телеведущему.

"Неужели никто не проверяет тексты перед печатью?" – сопроводил вопросом свою "находку" неравнодушный житель областного центра.

Под публикацией Рушана Бараева на странице в Instagram разгорелись нешуточные баталии. Одни обратили внимание на то, что при всех перечисленных регалиях и достижениях не указан вид спорта спортсменки. Другие же посчитали непростительным наличие сразу двух ошибок на одном билборде.

Первая ошибка допущена сразу в первом слове "трехкратное" вместо "трехкратная". Вторая ошибка нашлась в последнем предложении. Вместо слова "мастер", авторы указали его в родительном падеже.

"Корректор – исчезнувшая, но очень нужная профессия", – отметила одна из комментаторов.

А в Павлодарской области археологи нашли бронзовые изделия эпохи саков.