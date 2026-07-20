Турист травмировал ногу в горах Алматы: спасти его помогла геолокация

В районе Космостанции турист получил травму ноги во время прогулки по горному маршруту. Пострадавший самостоятельно передал спасателям свою геолокацию, по которой смогли его обнаружить, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Министерства по ЧС Казахстана, незамедлительно выдвинувшийся экипаж Контрольно-спасательного поста "БАУ" обнаружил туриста и сопроводил до Экопоста.

После оценки состояния мужчине медицинская помощь не потребовалась.

Фото: МЧС РК

МЧС напоминает: перед выходом в горы заранее планируйте маршрут, рассчитывайте свои силы и обязательно сообщайте близким о месте и времени похода.

Ранее стало известно, что туристический автобус сорвался с горы в Кольсае. Путешественникам чудом удалось избежать трагедии.