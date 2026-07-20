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Происшествия

Турист травмировал ногу в горах Алматы: спасти его помогла геолокация

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 21:26 Фото: pexels
В районе Космостанции турист получил травму ноги во время прогулки по горному маршруту. Пострадавший самостоятельно передал спасателям свою геолокацию, по которой смогли его обнаружить, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Министерства по ЧС Казахстана, незамедлительно выдвинувшийся экипаж Контрольно-спасательного поста "БАУ" обнаружил туриста и сопроводил до Экопоста.

После оценки состояния мужчине медицинская помощь не потребовалась.

спасатели нашли туриста по геолокации, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 21:26

Фото: МЧС РК

МЧС напоминает: перед выходом в горы заранее планируйте маршрут, рассчитывайте свои силы и обязательно сообщайте близким о месте и времени похода.

Ранее стало известно, что туристический автобус сорвался с горы в Кольсае. Путешественникам чудом удалось избежать трагедии.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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