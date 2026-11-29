В Карелии произошло убийство 14-летней девочки. По версии следствия, преступление совершил на почве личной неприязни 16-летний подросток, сообщает Zakon.kz.

Как заявили в региональном управлении Следственного комитета России, находясь в лесу, подросток нанес школьнице несколько ударов ножом в жизненно важные органы. От полученных ранений девочка скончалась.

По данным "Известий", о пропаже несовершеннолетней родственники сообщили правоохранителям 27 ноября. Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили, что в последний раз школьницу видели вместе с 16-летним знакомым. На следующий день тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе поселка Юляристиоя.

Во время допроса подросток дал признательные показания. Следователи назначили судебно-медицинскую и комплексную психолого-психиатрическую экспертизы, а также продолжают опрашивать свидетелей.

В ближайшее время юноше планируют предъявить обвинение. Следствие намерено просить суд заключить его под стражу.

Ранее сообщалось, что в Турции мужчина убил возлюбленную и сам привез ее тело в полицию.