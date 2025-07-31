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Мир

В Камбодже задержали "голубя-шпиона"

голубя-шпиона задержали в Камбодже, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 23:27 Фото: pixabay
В Камбодже сотрудники почтового управления провинции Баттамбанг заподозрили голубя в шпионаже на Таиланд, задержали его и столкнулись с насмешками, сообщает Zakon.kz.

По данным издания The Thaiger, почтальоны поделились информацией на странице в соцсетях. К посту прилагалась фотография окольцованной птицы, на одном из колец была видна надпись "Таиланд". Авторы сообщения и их подписчики сразу же начали рассуждать о том, что голубь является участником секретной военной разведывательной операции против Камбоджи. Там также утверждалось, что птица была подключена к тайскому GPS.

Между тем жители Таиланда начали насмехаться над разоблачителями голубя-шпиона и заявили, что подобная технология слежки абсурдная и устаревшая.

"Эй, тайцы, посмотрите на невежество камбоджийцев. Они используют фотографию окольцованной птицы, выращенной для конкурса, чтобы раскрутить идею о тайских солдатах, которые посылают голубей следить за камбоджийскими", – написали авторы аккаунта, специализирующегося на военной тематике.

В свою очередь подписчики пошутили, что скоро Таиланд обвинят в использовании сов, натренированных британской разведкой.

Портал пишет, что голубь, скорее всего, является гоночным или почтовым. Тем не менее в Камбодже восприняли информацию о голубе-шпионе серьезно на фоне продолжающегося конфликта с Таиландом.

Ранее сообщалось, что у берегов Норвегии умер кит, подозреваемый в шпионаже в пользу России.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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