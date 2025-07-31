В Камбодже задержали "голубя-шпиона"
По данным издания The Thaiger, почтальоны поделились информацией на странице в соцсетях. К посту прилагалась фотография окольцованной птицы, на одном из колец была видна надпись "Таиланд". Авторы сообщения и их подписчики сразу же начали рассуждать о том, что голубь является участником секретной военной разведывательной операции против Камбоджи. Там также утверждалось, что птица была подключена к тайскому GPS.
Между тем жители Таиланда начали насмехаться над разоблачителями голубя-шпиона и заявили, что подобная технология слежки абсурдная и устаревшая.
"Эй, тайцы, посмотрите на невежество камбоджийцев. Они используют фотографию окольцованной птицы, выращенной для конкурса, чтобы раскрутить идею о тайских солдатах, которые посылают голубей следить за камбоджийскими", – написали авторы аккаунта, специализирующегося на военной тематике.
В свою очередь подписчики пошутили, что скоро Таиланд обвинят в использовании сов, натренированных британской разведкой.
Портал пишет, что голубь, скорее всего, является гоночным или почтовым. Тем не менее в Камбодже восприняли информацию о голубе-шпионе серьезно на фоне продолжающегося конфликта с Таиландом.
ชาวเน็ทกัมพูชาฮือฮา จับนกพิราบติดแท็กที่ข้อเท้าจากไทยได้ อ้างว่าคือ นกพิราบสายลับติดGPS— ttiopทิพร์ (@TTIOPPOITT) July 30, 2025
ความจริงคือ นกพิราบจากงานแข่งขันนกพิราบบินเร็วนานาชาติ pic.twitter.com/00ThTylUzJ
Ранее сообщалось, что у берегов Норвегии умер кит, подозреваемый в шпионаже в пользу России.