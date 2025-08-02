Ученые заражают рога носорогов радиацией для борьбы с браконьерами

31 июля один из южноафриканских университетов начал кампанию по борьбе с браконьерством: в рога носорогов вводят радиоактивные изотопы, которые безвредны для животных, но могут быть обнаружены таможенниками, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, в прошлом году около 20 носорогов в заповеднике Университета Витватерсранда получили инъекции. Радиоактивные изотопы даже в низких концентрациях обнаруживают детекторы радиации в аэропортах и на границах, что позволяет арестовывать браконьеров и торговцев.

Исследователи из Отделения радиационной и медицинской физики Витватерсранда утверждают, что испытания, проведенные в ходе пилотного исследования, подтвердили, что радиоактивный материал не опасен для носорогов.

По оценкам Международного союза охраны природы, в начале XX века численность носорогов в мире составляла около 500 тыс. особей, но сейчас она сократилась примерно до 27 тыс. из-за постоянного спроса на рога носорогов на черном рынке.

Южная Африка имеет самую большую популяцию носорогов – по оценкам, ее численность составляет 16 тыс. особей, однако в стране высок уровень браконьерства: ежегодно ради рогов убивают около 500 носорогов. Университет настоятельно призвал владельцев частных парков дикой природы и национальные органы по охране природы сделать инъекции своим носорогам.

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