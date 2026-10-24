#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
-4°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
-4°
$
451.05
504.95
5.6
Наука и технологии

Ученых удивило то, что стало с радиацией в Чернобыле 40 лет спустя

Ядерные реакторы, дым, разруха, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 03:57 Фото: magnific
Спустя 40 лет после Чернобыльской катастрофы мельчайшие радиоактивные частицы все еще остаются в почве, сохраняя в себе опасное наследие. Ученые обнаружили, что некоторые из них остались на удивление стабильными, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ScienceDaily, спустя четыре десятилетия после Чернобыльской ядерной катастрофы микроскопические радиоактивные частицы по-прежнему рассеяны по окружающей почве.

Взрывы, разрушившие реактор, выбросили огромное количество обломков, оставив после себя загрязнение, которое продолжает представлять серьезную угрозу для здоровья.

Даже спустя 40 лет частицы размером всего от 8 до 50 микрометров остаются высокорадиоактивными, и для посещения пострадавших районов по-прежнему требуется защитная одежда.

Ученые внимательно изучили эти крошечные остатки и сделали удивительный вывод: некоторые из них сохранили большую часть своей первоначальной внутренней структуры, несмотря на десятилетия воздействия окружающей среды.

Существует три класса этих частиц:

  • Во-первых, это частицы, которые химически и физически все еще очень похожи на ядерное топливо – диоксид урана.
  • Есть частицы, которые частично или полностью заключены в слой циркония или полностью слиты с ним. Эта категория возникла из-за экстремальных температур, достигаемых внутри реактора.
  • Третий тип частиц образовался, когда графитовый замедлитель загорелся. Во время катастрофы графит воспламенился и продолжал гореть в течение десяти дней. В процессе окисления топливо превратилось в различные оксиды урана, такие как U₃O₈. В отличие от более стабильных материалов, этот оксид урана механически хрупкий и легко распадается на микроскопические фрагменты. Затем ветер может переносить эти радиоактивные частицы в окружающую среду, где их вдыхание представляет серьезную опасность для здоровья.

Несмотря на десятилетия исследований, ученые до сих пор не до конца понимают, почему радиоактивные частицы из Чернобыля распадаются с разной скоростью. В процессе выветривания эти материалы могут образовывать несколько форм оксида урана, что затрудняет прогнозирование их долговременного поведения.

Для исследования этих изменений требуется исключительно точное оборудование, включая синхротронную рентгеновскую дифракцию – метод, позволяющий выявить расположение атомов внутри кристаллических материалов.

Пока что можно предположить, что по крайней мере часть радиоактивных отходов, образовавшихся в результате чернобыльской катастрофы, обладает большей химической стабильностью, чем считалось ранее. Такая стабильность может иметь важные экологические последствия.

Вместо быстрого высвобождения радиоактивных веществ, частицы, по-видимому, способны удерживать продукты деления внутри своей структуры.

Ранее в Чернобыле заметили редкое живое существо, пришедшее осенью.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Радиоактивные кабаны остаются проблемой в Германии спустя 40 лет
23:06, 18 апреля 2026
Радиоактивные кабаны остаются проблемой в Германии спустя 40 лет
Какие животные мутировали в Чернобыле, Чернобыльская АЭС
09:24, 01 апреля 2025
Каких мутантов находят ученые в Чернобыле
Старейшая жительница Земли Мария Браньяс Морера
06:40, 04 января 2026
ДНК женщины, которая прожила 117 лет, удивила ученых
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Официальный анонс боя Моралес - Пратес от UFC
00:49, 25 октября 2026
Официально: Майкл Моралес и Карлос Пратес сразятся за пояс на турнире UFC 336
Ислам Чесноков перед матчем с Рубином
00:17, 25 октября 2026
Ислам Чесноков помог "Крыльям Советов" обыграть "Рубин" в матче РПЛ
Дастан Сатпаев в матче за Бёрнли в Чемпионшипе
23:47, 24 октября 2026
Дастан Сатпаев отыграл почти час в разгромном матче "Бёрнли" против "Линкольна"
Александр Бублик после не доигранного матча с Даниилом Медведевым в Алматы
23:14, 24 октября 2026
Александр Бублик досрочно завершил сезон из-за травмы на турнире в Алматы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: