Ученых удивило то, что стало с радиацией в Чернобыле 40 лет спустя

Спустя 40 лет после Чернобыльской катастрофы мельчайшие радиоактивные частицы все еще остаются в почве, сохраняя в себе опасное наследие. Ученые обнаружили, что некоторые из них остались на удивление стабильными, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ScienceDaily, спустя четыре десятилетия после Чернобыльской ядерной катастрофы микроскопические радиоактивные частицы по-прежнему рассеяны по окружающей почве.

Взрывы, разрушившие реактор, выбросили огромное количество обломков, оставив после себя загрязнение, которое продолжает представлять серьезную угрозу для здоровья.

Даже спустя 40 лет частицы размером всего от 8 до 50 микрометров остаются высокорадиоактивными, и для посещения пострадавших районов по-прежнему требуется защитная одежда.

Ученые внимательно изучили эти крошечные остатки и сделали удивительный вывод : некоторые из них сохранили большую часть своей первоначальной внутренней структуры, несмотря на десятилетия воздействия окружающей среды.

Существует три класса этих частиц:

Во-первых, это частицы, которые химически и физически все еще очень похожи на ядерное топливо – диоксид урана.

– диоксид урана. Есть частицы, которые частично или полностью заключены в слой циркония или полностью слиты с ним. Эта категория возникла из-за экстремальных температур, достигаемых внутри реактора.

или полностью слиты с ним. Эта категория возникла из-за экстремальных температур, достигаемых внутри реактора. Третий тип частиц образовался, когда графитовый замедлитель загорелся. Во время катастрофы графит воспламенился и продолжал гореть в течение десяти дней. В процессе окисления топливо превратилось в различные оксиды урана, такие как U₃O₈. В отличие от более стабильных материалов, этот оксид урана механически хрупкий и легко распадается на микроскопические фрагменты. Затем ветер может переносить эти радиоактивные частицы в окружающую среду, где их вдыхание представляет серьезную опасность для здоровья.

Несмотря на десятилетия исследований, ученые до сих пор не до конца понимают, почему радиоактивные частицы из Чернобыля распадаются с разной скоростью. В процессе выветривания эти материалы могут образовывать несколько форм оксида урана, что затрудняет прогнозирование их долговременного поведения.

Для исследования этих изменений требуется исключительно точное оборудование, включая синхротронную рентгеновскую дифракцию – метод, позволяющий выявить расположение атомов внутри кристаллических материалов.

Пока что можно предположить, что по крайней мере часть радиоактивных отходов, образовавшихся в результате чернобыльской катастрофы, обладает большей химической стабильностью, чем считалось ранее. Такая стабильность может иметь важные экологические последствия.

Вместо быстрого высвобождения радиоактивных веществ, частицы, по-видимому, способны удерживать продукты деления внутри своей структуры.

Ранее в Чернобыле заметили редкое живое существо, пришедшее осенью.