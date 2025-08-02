Родители бросили 10-летнего сына в аэропорту из-за просроченного паспорта и улетели
Фото: pixabay
Семья туристов приехала в международный аэропорт Эль-Прат в Барселоне, Испания, и выяснила, что документы их ребенка просрочены. Мальчику запретили лететь, однако это не помешало планам его родителей, сообщает Zakon.kz.
По данным издания DailyMail, запланировавшие отпуск родители бросили своего десятилетнего сына в аэропорту Европы и полетели отдыхать.
Как сообщает источник, они оставили ребенка одного в аэропорту дожидаться родственников, а сами отправились на рейс. Школьника нашли сотрудники воздушной гавани и обратились в полицию.
"Он сказал им, что его родители летят на родину", – сообщил авиадиспетчер в своих социальных сетях.
Полицейские нашли путешественников и доставили в участок, где находился их несовершеннолетний сын. Не уточняется, была ли пара арестована.
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