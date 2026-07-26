Женщина упала с высоты девятого этажа в Алматы
Фото: pixabay
Полицейские Алмалинского района устанавливают все обстоятельства гибели 40-летней женщины, сообщает Zakon.kz.
По предварительным данным полиции, женщина упала с высоты девятого этажа жилого дома, в котором проживала.
"При осмотре квартиры следственно-оперативной группой обнаружены материалы и обстоятельства, имеющие значение для расследования, в том числе записка, содержание которой будет изучено. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий. Полицейские восстанавливают полную картину произошедшего, изучают возможные причины, образ жизни погибшей, круг общения и иные обстоятельства, которые могли предшествовать трагедии", – рассказали в ДП Алматы.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в Алматы задержали расклейщика QR-кодов с рекламой наркомаркета.
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