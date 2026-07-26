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События

Женщина упала с высоты девятого этажа в Алматы

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Полицейские Алмалинского района устанавливают все обстоятельства гибели 40-летней женщины, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным полиции, женщина упала с высоты девятого этажа жилого дома, в котором проживала.

"При осмотре квартиры следственно-оперативной группой обнаружены материалы и обстоятельства, имеющие значение для расследования, в том числе записка, содержание которой будет изучено. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий. Полицейские восстанавливают полную картину произошедшего, изучают возможные причины, образ жизни погибшей, круг общения и иные обстоятельства, которые могли предшествовать трагедии", – рассказали в ДП Алматы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Алматы задержали расклейщика QR-кодов с рекламой наркомаркета.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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