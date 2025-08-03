В немецком зоопарке убили 12 здоровых бабуинов, для которых не нашлось места

Зоопарк в немецком городе Нюрнберг сообщил, что 29 июля, несмотря на протесты, убил 12 бабуинов. Это вызвало опасения, что в зоопарке слишком мало места для размещения растущей группы животных, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, зоопарк Нюрнберга Тиргартен впервые объявил о планах умерщвления бабуинов, для которых у него не было места, в феврале 2024 года. В зоопарке заявили, что рассмотрели предложения о приеме некоторых животных, но не смогли реализовать ни одно из них. Это решение вызвало негативную реакцию и протесты.

Заместитель директора Йорг Бекманн заявил, что зоопарк выбрал животных, которые не были беременными самками и не участвовали в исследованиях, и что их застрелили. Их тела должны были скормить хищникам зоопарка.

Директор зоопарка Даг Энке заявил на пресс-конференции, что убийства стали результатом "многолетних размышлений". Он утверждал, что они стали необходимостью для поддержания здоровой популяции, поскольку наличие группы животных, переросшей свои габариты и не поддающейся сокращению другими способами, подталкивало зоопарк к нарушению законов о защите животных.

Популяция гвинейских бабуинов в зоопарке выросла до 43 особей и оказалась слишком большой для открытого в 2009 году приюта для 25 животных и их детенышей, что привело к новым конфликтам между животными.

Зоопарк заявил, что ранее принимал меры для решения этой проблемы: с 2011 года 16 павианов были переведены в зоопарки Парижа и Китая. Однако эти зоопарки, а также еще один в Испании, куда ранее отправляли павианов, достигли своего предела. Попытка внедрения контрацепции была прекращена несколько лет назад, поскольку не дала результатов.

В европейских зоопарках животных регулярно усыпляют по разным причинам. Некоторые случаи в прошлом вызывали бурную реакцию. Например, в 2014 году в зоопарке Копенгагена убили здорового двухлетнего жирафа, разделали его тушу на глазах у толпы, в том числе и детей, а затем скормили ее львам.

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