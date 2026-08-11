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Мир

Нашествие бабуинов: жители Йемена отбиваются от стай обезьян

Нашествие бабуинов: жители Йемена отбиваются от стай обезьян, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 18:20 Фото: magnific.com
На юге Йемена жители деревни в районе Лодер провинции Абьян столкнулись с необычным нападением – крупная стая бабуинов ворвалась в населенный пункт. Видео с животными вызвало широкий резонанс в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал aldawla24, местные жители связывают участившиеся нападения с нехваткой пищи в горных районах и сокращением численности хищников, которые ранее сдерживали рост популяции обезьян.

В последние годы бабуины все чаще приближаются к фермам и жилым районам на юге страны, угрожая сельскохозяйственным культурам. Жители пытаются отпугивать животных, однако контролировать их численность становится все сложнее.

Йеменцы в соцсетях обсуждают причины происходящего и призывают найти эффективный способ защитить населенные пункты и фермерские хозяйства.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Караганды появился птенец редкой птицы ара.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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