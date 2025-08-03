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Мир

Дуров потратил 52 тысячи долларов на виртуальный подарок своей возлюбленной

Отношения, пара, знаменитости, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 06:34 Фото: Instagram/julivavilova
Долгие годы Павел Дуров хранил личную жизнь в секрете. Однако роман с 25-летней Юлией Вавиловой развивается по-другому. Миллиардер чаще рассказывает о происходящем в их отношениях, сообщает Zakon.kz.

С лета 2024 года миллиардера стали замечать в компании блогера Юлии Вавиловой. В Сети заговорили, что между ними не просто дружба. Слухи вскоре подтвердились – бизнесмена задержали в Париже, а его возлюбленная рассказала, что была беременна, но ребенка избранница Дурова потеряла из-за стресса и нервных потрясений.

2 августа Вавилова отпраздновала день рождения, а 40-летний Дуров трогательно поздравил возлюбленную в личном блоге. Павел подарил Юле коллекционный подарок в Telegram, за который отдал приличную сумму.

"Моей девушке сегодня исполнилось 25 лет. Она собирает розовые и фиолетовые подарки на киберпанковском фоне, поэтому мне пришлось заплатить 15 тысяч TON (около 52,5 тысяч долларов) за плюшевого лягушонка Пепе", – поделился основатель Telegram.


Именинница отреагировала на подарок:

"Большое тебе спасибо за поздравления с днем рождения. Ты такой милый! Мне исполняется 25 лет, я окружена смехом и любимыми людьми", – поблагодарила миллиардера Вавилова.

К личной жизни Павла Дурова прикованы тысячи глаз. Бизнесмен стал все чаще рассказывать о себе – так поклонники узнали, что у него есть шесть официальных детей от трех женщин, а также более 100 наследников в разных странах, появившихся на свет благодаря участию в донорской программе.

Ранее сообщалось, что пользователи Telegram массово жалуются на сбои в работе мессенджера.

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Аксинья Титова
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