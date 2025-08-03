Молодая мама сломала позвоночник, пытаясь повторить тренд под песню

В Екатеринбурге (Россия) 32-летняя женщина, которая пару месяцев назад родила сына, сломала позвоночник во время съемки видео. Девушка попыталась повторить тренд под песню тринидадской певицы и рэперши Ники Минаж, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, в 2013 году Ники Минаж опубликовала клип High School. В нем певица сидит на высоких каблуках около бассейна, перекинув одну ногу через другую.

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Через несколько лет видео снова стало популярным и породило новый тренд – многие девушки захотели повторить позу американской рэперши. Пытаясь удержать равновесие, они стоят на одной ноге на неустойчивых или маленьких предметах.

Россиянка решила присоединиться к челленджу. Женщина позвала в гости подругу-фотографа, надела шпильки и встала одной ногой на кастрюлю, на которой была банка детской смеси, однако не удержалась и упала.

В больнице у пострадавшей диагностировали перелом позвонка. Теперь женщине нужно три месяца ходить в специальном корсете.

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