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Мир

В США девушка умерла из-за тренда в соцсетях

Социальные сети, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2025 14:28 Фото: unsplash
19-летняя жительница США смертельно отравилась химикатами, которые решила вдохнуть на камеру, чтобы повторить популярный в соцсетях тренд, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала AZ Family, американка погибла, участвуя в опасном интернет-челлендже. Она сделала то же, что до нее делали многие подростки ради пары лайков.

"У девушки случилась остановка сердца, после чего ее доставили в больницу. Неделю она провела в реанимации без сознания, прежде чем врачи зафиксировали смерть мозга", – говорится в сообщении.

Отец девушки рассказал журналистам, что она всегда мечтала стать знаменитой.

По словам заведующего отделением интенсивной терапии в больнице, где скончалась американка, люди вдыхают химикаты, которые вытесняют кислород из легких и из всего организма. Это чревато отказом печени, развитием сердечной недостаточности и тяжелыми заболеваниями легких.

Ранее сообщалось о внезапной смерти известной актрисы Болливуда. По словам близких, девушка скончалась спустя несколько часов после омолаживающего укола.

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Андрей Дюсупов
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