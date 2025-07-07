В США девушка умерла из-за тренда в соцсетях
Фото: unsplash
19-летняя жительница США смертельно отравилась химикатами, которые решила вдохнуть на камеру, чтобы повторить популярный в соцсетях тренд, сообщает Zakon.kz.
По информации телеканала AZ Family, американка погибла, участвуя в опасном интернет-челлендже. Она сделала то же, что до нее делали многие подростки ради пары лайков.
"У девушки случилась остановка сердца, после чего ее доставили в больницу. Неделю она провела в реанимации без сознания, прежде чем врачи зафиксировали смерть мозга", – говорится в сообщении.
Отец девушки рассказал журналистам, что она всегда мечтала стать знаменитой.
По словам заведующего отделением интенсивной терапии в больнице, где скончалась американка, люди вдыхают химикаты, которые вытесняют кислород из легких и из всего организма. Это чревато отказом печени, развитием сердечной недостаточности и тяжелыми заболеваниями легких.
Ранее сообщалось о внезапной смерти известной актрисы Болливуда. По словам близких, девушка скончалась спустя несколько часов после омолаживающего укола.
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