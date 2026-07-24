Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о готовности подписать мирное соглашение с РФ в Овальном кабинете или в резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, об этом он заявил в интервью американской ультраправой блогеру и близкой стороннице президента США Лоре Лумер.

"Да, я готов. Я всегда говорил президенту Дональду Трампу, что готов приехать в США, в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго. Все зависит от президента Трампа", – сказал он, отвечая на вопрос о том, готов ли он подписать мирное соглашение с РФ в Овальном кабинете.

Зеленский добавил, что переломным моментом в его отношениях с президентом США Дональдом Трампом стала краткая личная встреча в Ватикане, которая прошла в базилике Святого Петра в Риме в апреле 2025 года.

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