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Мир

Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с Россией

Президент Украины, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 03:00 Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о готовности подписать мирное соглашение с РФ в Овальном кабинете или в резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, об этом он заявил в интервью американской ультраправой блогеру и близкой стороннице президента США Лоре Лумер.

"Да, я готов. Я всегда говорил президенту Дональду Трампу, что готов приехать в США, в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго. Все зависит от президента Трампа", – сказал он, отвечая на вопрос о том, готов ли он подписать мирное соглашение с РФ в Овальном кабинете.

Зеленский добавил, что переломным моментом в его отношениях с президентом США Дональдом Трампом стала краткая личная встреча в Ватикане, которая прошла в базилике Святого Петра в Риме в апреле 2025 года.

Ранее мы писали о том, что Казахстан попал под новые торговые пошлины США.

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Аксинья Титова
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