Стала известна стоимость самой дорогой в мире игрушки Лабубу

Самый дорогой в мире Лабубу – монстр-скейтер, созданный в 2023 году – был продан на американском интернет-аукционе eBay, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты New York Post (NYP), за игрушку заплатили 10,5 тыс. долларов (более 5,7 млн тенге).

"Редкий Лабубу был продан на прошлой неделе за рекордные 10,5 тыс. долларов на eBay, что сделало его самой дорогой из вирусных игрушек на платформе", – говорится в публикации.

Уточняется, что данный Лабубу был результатом кооперации бренда уличной одежды и спортивной обуви Vans с китайской компанией по производству игрушек Pop Mart. При этом, по информации издания, первоначальная стоимость "монстра" составляла 85 долларов (более 46 тысяч тенге). То есть, цена на коллекционного Лабубу выросла в 125 раз.

Ранее сообщалось, что прибыль производителя этих игрушек увеличилась в 4,5 раза в связи с популярностью товара на международном рынке.