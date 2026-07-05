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Мир

Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км

извержение вулкана, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 14:28 Фото: Институт вулканологии и сейсмологии
Вулкан Шивелуч, что находится на Камчатке, выбросил пепел на высоту 12 км над уровнем моря, сообщает Zakon.kz.

В 19:16 местного времени 4 июля 2026 года взрывы выбросили пепел на высоту до 12 км над уровнем моря, облако пепла распространилось на 10 км к западу от вулкана. Продолжительность взрыва составила 10 минут, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии РФ.

"Извержение вулкана продолжается, сопровождаясь мощной парогазовой активностью; в северной части лавового купола продолжает расти новый лавовый купол. В любое время могут произойти выбросы пепла на высоту до 12 км (39 400 футов) над уровнем моря". Институт вулканологии и сейсмологии РФ

Вулкану присвоен самый высокий – красный – код авиационной опасности. Его деятельность может повлиять на международные и низколетящие воздушные суда.

Ранее сообщалось, что геологи обнаружили запасы золота в воздухе над Антарктидой.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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