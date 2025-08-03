АЭС в Европе сокращают мощности из-за аномальной жары

Атомные электростанции в Европе вынуждены сокращать мощности из-за аномальной жары, электросистема региона подверглась серьезной нагрузке из-за резкого роста использования кондиционеров, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет газета Financial Times.

"Этим летом энергетические системы Европы оказались под серьезной нагрузкой, поскольку жара привела к росту спроса на электроэнергию и вынудила заводы приостановить производство. Июнь был самым жарким за всю историю наблюдений в Западной Европе, что привело к росту использования кондиционеров и резкому росту цен на электроэнергию", – говорится в публикации.

Европейская ассоциация энергетиков Eurelectric отметила, что общий спрос на электроэнергию в ЕС в течение двух недель из-за пика сильной жары с 23 июня по 3 июля вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В Испании, где резкое повышение температуры воздуха стало причиной смертей тысячи человек, за тот же период наблюдался рост на 16%.

Отмечается, что внутренние атомные электростанции во Франции и Швейцарии временно приостановили или сократили работу в начале лета, поскольку в жаркую погоду охлаждать реакторы сложнее.

Британская энергетическая компания SSE также сообщила, что выработка электроэнергии на ее гидроэлектростанциях к концу июня сократилась на 40% по сравнению с предыдущим кварталом, поскольку страна также столкнулась с аномальной жарой и сильной засухой.

В конце июля 2025 года 13 человек погибли, а более 1,3 тыс. жителей турецких провинций Мерсин и Карабюк были экстренно эвакуированы из-за масштабных лесных пожаров на фоне аномальной жары.