Китай возглавил мировой рейтинг по мощности АЭС

Общая установленная мощность атомных электростанций (АЭС) в Китае достигла 125 млн кВт. По этому показателю страна вышла на первое место в мире, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, об этом говорится в "Докладе о развитии ядерной энергетики Китая за 2026 год" (Синяя книга), опубликованном Китайской ассоциацией ядерной энергетики.

В документе говорится, что в КНР в коммерческой эксплуатации находятся 60 энергоблоков АЭС.

Еще 36 энергоблоков в настоящее время на стадии строительства, на их долю приходится более половины от общемирового показателя возводимых ядерных реакторов. 16 энергоблоков получили одобрение властей и ожидают начала работ.

В 2026 году Китай уже начал строительство двух новых энергоблоков, а до конца года планирует сдать в эксплуатацию семь установок.

