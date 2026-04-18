Китай возглавил мировой рейтинг по мощности АЭС

Строение в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2026 06:30 Фото: pexels
Общая установленная мощность атомных электростанций (АЭС) в Китае достигла 125 млн кВт. По этому показателю страна вышла на первое место в мире, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, об этом говорится в "Докладе о развитии ядерной энергетики Китая за 2026 год" (Синяя книга), опубликованном Китайской ассоциацией ядерной энергетики.

В документе говорится, что в КНР в коммерческой эксплуатации находятся 60 энергоблоков АЭС.

Еще 36 энергоблоков в настоящее время на стадии строительства, на их долю приходится более половины от общемирового показателя возводимых ядерных реакторов. 16 энергоблоков получили одобрение властей и ожидают начала работ.

В 2026 году Китай уже начал строительство двух новых энергоблоков, а до конца года планирует сдать в эксплуатацию семь установок.

Ранее появилась информация о том, что Китай и Узбекистан перехватывают бизнес в Казахстане, а доля России сокращается.

