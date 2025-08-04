Четырех человек арестовали из-за свадьбы школьницы с 40-летним мужчиной

В индийском штате Телангана девочку-восьмиклассницу выдали замуж за 40-летнего мужчину Шриниваса Гоуда, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, 13-летняя девочка рассказала об этом школьной учительнице, после чего полиция задержала ее мужа, мать, священнослужителя, проводившего обряд, и посредника, организовавшего свадьбу.

"Если подтвердится, что девочку принуждали к интимным отношениям, мужчине грозит обвинение по закону о защите детей от сексуальных преступлений", – заявил офицер по защите прав детей Правин Кумар.

Как уточняется, теперь пострадавшая находится в кризисном центре, где с ней работают психологи. Нарушителям грозит до двух лет тюрьмы по закону о запрете детских браков.

Отмечается, что это уже 44-й случай детских браков в штате с начала года. Часто такие союзы заключаются не из-за бедности, а из-за страха родителей, что дочери сбегут с возлюбленными.

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