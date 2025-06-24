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События

Два подростка совершили побег из колонии в Алматы

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 13:33 Фото: Zakon.kz
В Казнете сегодня, 24 июня 2025 года, появилась информация о том, что из алматинской колонии для несовершеннолетних сбежали двое подростков. Одного из них удалось задержать сразу, второму удалось скрыться, сообщает Zakon.kz.

Также, согласно данным, опубликованным в социальных сетях, подросток был осужден за разбой и недавно прибыл из Актобе.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС).

Там подтвердили, что в учреждении для несовершеннолетних осужденных в Алматы была пресечена попытка побега.

"Осужденный был оперативно задержан".Пресс-служба КУИС РК

По данному факту возбуждено уголовное дело.

"Также назначено служебное расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего".Пресс-служба КУИС РК

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