Два подростка совершили побег из колонии в Алматы

В Казнете сегодня, 24 июня 2025 года, появилась информация о том, что из алматинской колонии для несовершеннолетних сбежали двое подростков. Одного из них удалось задержать сразу, второму удалось скрыться, сообщает Zakon.kz.

Также, согласно данным, опубликованным в социальных сетях, подросток был осужден за разбой и недавно прибыл из Актобе.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС).

Там подтвердили, что в учреждении для несовершеннолетних осужденных в Алматы была пресечена попытка побега.

"Осужденный был оперативно задержан". Пресс-служба КУИС РК

По данному факту возбуждено уголовное дело.

"Также назначено служебное расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего". Пресс-служба КУИС РК

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