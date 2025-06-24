Два подростка совершили побег из колонии в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Казнете сегодня, 24 июня 2025 года, появилась информация о том, что из алматинской колонии для несовершеннолетних сбежали двое подростков. Одного из них удалось задержать сразу, второму удалось скрыться, сообщает Zakon.kz.
Также, согласно данным, опубликованным в социальных сетях, подросток был осужден за разбой и недавно прибыл из Актобе.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС).
Там подтвердили, что в учреждении для несовершеннолетних осужденных в Алматы была пресечена попытка побега.
"Осужденный был оперативно задержан".Пресс-служба КУИС РК
По данному факту возбуждено уголовное дело.
"Также назначено служебное расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего".Пресс-служба КУИС РК
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