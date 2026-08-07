Массовые бунты в тюрьмах Шри-Ланки: есть погибшие и десятки пострадавших

В Шри-Ланке во время беспорядков в двух тюрьмах погибли трое заключенных, еще как минимум 23 человека получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Internazionale со ссылкой на министра общественной безопасности Ананду Виджепалы, один заключенный погиб и десять пострадали в результате бунта в тюрьме New Magazine в Коломбо. Еще два человека стали жертвами беспорядков в тюрьме Курувита, расположенной примерно в 80 километрах от столицы. Там также пострадали 14 заключенных.

Для подавления беспорядков были привлечены полиция и спецподразделения. Еще один протест заключенных в открытой тюрьме города Негомбо удалось остановить после применения слезоточивого газа.

По словам министра, ситуация во всех трех исправительных учреждениях находится под контролем. При этом власти не исключают, что беспорядки могли быть заранее спланированы, однако окончательные выводы будут сделаны после расследования.

Одной из главных проблем пенитенциарной системы страны остается критическая переполненность. В 22 тюрьмах, рассчитанных примерно на 11 тыс. человек, содержатся более 41 тыс. заключенных. Большинство из них находятся под стражей в ожидании суда.

According to Sri Lanka Justice Minister Harshana Nanayakkara authorities have opened fire to control a major unrest at Kuruwita Prison this morning.



2 inmates have died and 15 others are hospitalized due to injuries sustained during the clash. pic.twitter.com/N67wFD9SN9 — LankaFiles (@lankafiles) August 7, 2026

Ранее сообщалось, что тысячи военных вышли на протесты в Италии.