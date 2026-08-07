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Мир

Массовые бунты в тюрьмах Шри-Ланки: есть погибшие и десятки пострадавших

Массовые бунты в тюрьмах Шри-Ланки: есть погибшие и десятки пострадавших, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 19:30 Фото: magnific.com
В Шри-Ланке во время беспорядков в двух тюрьмах погибли трое заключенных, еще как минимум 23 человека получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Internazionale со ссылкой на министра общественной безопасности Ананду Виджепалы, один заключенный погиб и десять пострадали в результате бунта в тюрьме New Magazine в Коломбо. Еще два человека стали жертвами беспорядков в тюрьме Курувита, расположенной примерно в 80 километрах от столицы. Там также пострадали 14 заключенных.

Для подавления беспорядков были привлечены полиция и спецподразделения. Еще один протест заключенных в открытой тюрьме города Негомбо удалось остановить после применения слезоточивого газа.

По словам министра, ситуация во всех трех исправительных учреждениях находится под контролем. При этом власти не исключают, что беспорядки могли быть заранее спланированы, однако окончательные выводы будут сделаны после расследования.

Одной из главных проблем пенитенциарной системы страны остается критическая переполненность. В 22 тюрьмах, рассчитанных примерно на 11 тыс. человек, содержатся более 41 тыс. заключенных. Большинство из них находятся под стражей в ожидании суда.

Ранее сообщалось, что тысячи военных вышли на протесты в Италии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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