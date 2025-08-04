Ученые нашли микропластик в органах человека

Пластиковое загрязнение признано "серьезной, растущей и недооцененной" угрозой для здоровья человека, передает Zakon.kz.

Об этом говорится в новом обзоре, опубликованном в The Lancet.

Эксперты предупреждают, что пластик ежегодно провоцирует заболевания и смерти, а экономические потери от его воздействия превышают 1,5 трлн долларов.

Авторы сравнивают вред от пластика с воздействием свинца в загрязненном воздухе. Наибольшую тревогу вызывают микропластик и наночастицы, которые уже нашли в тканях сердца, легких и плаценты. Хотя их влияние на здоровье еще полностью не изучено, ученые предполагают связь с воспалительными процессами, метаболическими нарушениями и проблемами репродуктивной системы.

Обзор приурочен к переговорам ООН в Женеве, где обсуждается первый в мире юридически обязывающий договор по борьбе с пластиковым загрязнением. Исследователи призывают делегатов использовать шанс и объединить усилия в решении глобальной проблемы.

Без строгих международных мер, подчеркивают эксперты, масштабы угрозы для здоровья будут только расти.

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