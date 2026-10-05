Миллионы лет здоровой жизни исчезают из-за смартфонов – ученые

Ученые заявили, что современное устройство цифровой среды и популярных платформ несет серьезные угрозы для здоровья людей, сообщает Zakon.kz.

Результаты масштабного исследования 13 международных специалистов опубликованы в журнале The Lancet. Согласно метаобзору 121 научной работы с охватом свыше 9 млн человек младше 25 лет, превышение двухчасового лимита экранного времени в день суммарно лишает человечество около 2,8 млн лет здоровой жизни из-за депрессии и еще 240 тыс. – из-за проблем с ожирением.

При этом авторы работы уточняют, что данные показатели отражают лишь потенциальный масштаб угрозы, но не точный расчет.

Председатель экспертной группы, профессор Женевского университета Илона Кикбуш подчеркнула, что государства фактически позволили IT-гигантам самостоятельно формировать правила игры.

"В результате коммерческие компании создали бизнес-модели, нацеленные исключительно на удержание внимания и сбор пользовательских данных, тогда как вопросы безопасности и здоровья оказались на последнем месте", – говорится в сообщении.

Эксперты обращают внимание, что механизмы вроде бесконечной ленты, автозапуска видео и алгоритмов рекомендации – это осознанный дизайн интерфейсов. Соавтор работы доктор Джей Шоу отметил, что подобные решения намеренно провоцируют зависимость, поэтому проблему нельзя сводить только к отсутствию самоконтроля у пользователей.

При этом авторы исследования признают: доказательства пока косвенные, а ключевую статистику IT-гиганты скрывают. Впрочем, ученые отмечают, что умеренное пользование гаджетами, напротив, может идти на пользу.

Для перелома ситуации ученые призывают к системному регулированию на мировом уровне:

законодательно обязать IT-компании тестировать сервисы на безопасность до их релиза и открывать данные независимым аналитикам;

принять глобальное соглашение под эгидой ВОЗ для защиты пользователей;

учреждить специальный международный институт, который будет отслеживать воздействие технологий и искусственного интеллекта на детей и молодежь.

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