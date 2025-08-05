В Китае аннулируют паспорта некоторых иностранцев

Гонконг (Китай) аннулирует паспорта и запретит финансовую поддержку 16 зарубежным активистам. Они были в числе 19 человек, проживающих в США, Канаде и других странах, на которых в июле были выданы ордера на арест по обвинению в преступлениях против нацбезопасности, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, 4 августа власти Гонконга усилили преследование 16 активистов, проживающих за рубежом и ранее привлекавшихся к ответственности за создание угрозы национальной безопасности. Были введены такие меры, как запрет на оказание им финансовой поддержки и аннулирование паспортов большинства из них.

Трое из 19 первоначальных активистов уже подвергались аналогичным мерам в прошлом году. У 12 из 16 владельцев паспортов Гонконга были аннулированы проездные документы.

Правительство также запретило сдавать недвижимость в аренду лицам из списка или создавать с ними совместные предприятия. Нарушение этого постановления карается тюремным заключением сроком до семи лет.

Правительство заявило, что 16 активистов скрываются в Великобритании, США, Канаде, Германии, Австралии, Таиланде и Тайване, а также в других регионах.

Их также обвиняют в намерении разжечь ненависть к Пекину и Гонконгу посредством клеветы и оскорблений.

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