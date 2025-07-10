За преследование женщин могут арестовать руководителей "Талибана"

Международный уголовный суд выдал ордеры на арест лидера "Талибана" Ахундзады и главы Верховного суда Афганистана Хаккани по обвинению в преследовании женщин, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 июля проинформировала пресс-служба МУС. Теперь 124 государства – участники Римского статута обязаны задержать и передать обвиняемых в Гаагу, если они попадут на их территорию.

По оценке МУС, талибы проводят политику, которая привела к серьезным нарушениям основных прав и свобод жителей, тюремным заключениям, пыткам и изнасилованиям. Представители движения лишали девочек и женщин прав на образование, неприкосновенность частной и семейной жизни, а также свободы передвижения, вероисповедания и выражения мнений.

С момента прихода талибов к власти афганкам запретили получать образование, работать, выходить на улицу без сопровождения родственника-мужчины, петь, разговаривать публично, открывать лицо, посещать парки, салоны красоты и другие общественные места. За нарушение правил и "аморальное поведение" женщинам грозят порки, закидывания камнями, а также пытки или тюремное заключение.

В то же время в Швейцарии в честь женского Евро-2025 установили светофоры с бьющей по мячу женщиной.