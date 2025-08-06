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Мир

От полиция Британии требуют раскрывать национальность преступников

Часы, здания, Великобритания, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 06:11 Фото: pixabay
Полиция в Великобритании должна в обычном порядке указывать в своих сообщениях и сводках национальность и правовой статус преступников. Этого потребовала министр внутренних дел страны Иветт Купер, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, до сих пор полицейские, которые формально независимы и подчиняются властям графств, а не центральному правительству, не публиковали личные данные задержанных, кроме их пола и возраста. Теперь полицейским предложили раскрывать национальность преступника и, если это применимо, является ли он иммигрантом.

"Мы считаем, что должна быть прозрачность. Мы считаем, что должно предоставляться больше информации, включая вопросы национальности и вопросы иммиграционные", – сказала Купер.

По ее словам, правительство страны готовит новое руководство для полиции с целью повышения такой прозрачности.

Так правительство страны прислушалось к требованиям ультраправой партии Reform UK, лидер которой Найджел Фарадж давно выступает за то, чтобы информация о национальности преступников и подозреваемых была публичной.

Ранее сообщалось, что в России начался суд над подозреваемыми в нападении на концертный зал в Москве.

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Аксинья Титова
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