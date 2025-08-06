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Мир

Вор украл из салона в Польше 50 килограммов самых ценных "девственных" волос

вор украл в польском магазине 50 кг девственных волос, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 19:23 Фото: pixabay
Салон по продаже натуральных волос в Варшаве заявил о том, что неизвестный мужчина около 50 кг самых ценных прядей длинных, светлых и неокрашенных волос, известных в отрасли как "девственные", сообщает Zakon.kz.

По информации TVN 24, рыночная стоимость похищенного оценивается примерно в 800 тыс. злотых (более 116 млн тенге).

Отмечается, что грабитель скрывал часть лица маской и всего за четыре минуты собрал почти все светлые пряди, а затем взял часть более темных, после чего покинул помещение. Кроме того, злоумышленник осмотрел другие комнаты, вероятно, в поисках денег, но сработала сигнализация, и он покинул место происшествия.

По мнению владельца салона, преступник заранее знал расположение помещений и целенаправленно пришел именно за высококачественным товаром. Он заявил, что грабитель мог заранее иметь покупателя на украденные волосы, так как подобные кражи весьма редки и целенаправленны.

Полиция начала расследование, но преступник пока не задержан.

Ранее полицейские обратились к казахстанцам, забывающим закрывать машины.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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