Тело пропавшего мужчины обнаружили в леднике спустя 28 лет

Тело мужчины, который считался пропавшим без вести целых 28 лет, обнаружили в тающем леднике в отдаленном горном регионе Кохистан в Пакистане, сообщает Zakon.kz.

По информации NewYork Post, тело мужчины, пропавшего без вести в 1997 году, нашли на тающем леднике в горах Кохистан. Тело идентифицировали как останки Насира Уддина, пропавшего во время снежной бури во время путешествия по долине Супат. Вместе с ним были найдены документы на это имя.

Фото: nypost

У погибшего была жена и двое детей. В день исчезновения он путешествовал верхом со своим братом Кассиром.

Кассир Удин рассказал, что они прибыли в долину утром, и где-то после обеда его брат вошел в пещеру. Когда брат не вернулся, Кассир начал искать его в пещере и обратился за помощью к другим людям. Но они так и не обнаружили его.

Кассир добавил, что они с братом выбрали нетрадиционный маршрут через горы, чтобы избежать разбойников, орудовавших в этих краях.

В последние годы в регионе наблюдается уменьшение количества снегопадов, что приводит к попаданию прямых солнечных лучей на ледники и их скорейшему таянию. Эксперты говорят, что открытие этого объекта показывает, как изменение климата ускорило таяние ледников.

По словам очевидцев, одежда и физические характеристики тела мужчины преимущественно невредимы. Когда человеческое тело падает в ледник, сильный холод быстро замораживает его, предотвращая разложение, сказал профессор Мухаммад Билал, заведующий кафедрой окружающей среды Исламабадского университета Комсатс. Затем тело мумифицируется из-за отсутствия влаги и кислорода в леднике.

Ранее археологи нашли в Перу загадочное поселение "воинов облаков" и редкие артефакты.