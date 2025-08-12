Замерзшие останки исследователя нашли в Антарктике спустя 66 лет

В Антарктике обнаружили кости британского исследователя, пропавшего без вести более шестидесяти лет назад после несчастного случая в Антарктиде. Помимо тела нашли также сотни его личных вещей, сообщает Zakon.kz.

Останки были обнаружены Польской арктической экспедицией среди скал, обнажившихся в результате таяния ледника в январе.

Как сообщила в понедельник Британская антарктическая служба, кости принадлежат Деннису Беллу, метеорологу, который умер в возрасте 25 лет во время работы в Службе зависимых территорий Фолклендских островов (FIDS), предшественнике Британской антарктической службы (BAS).

Белл погиб, упав в расщелину ледника в заливе Адмиралтейства на острове Кинг-Джордж у Антарктического полуострова 26 июля 1959 года, но его тело так и не было найдено.

По данным британской организации, его кости обнаружены вместе с более чем 200 предметами, включая остатки радиооборудования, фонарик, лыжные палки, наручные часы Erguel с надписью, шведский нож Mora, лыжные палки и эбонитовый мундштук трубки.

Фото: Британская антарктическая служба

Скелет отправили на исследование в Королевский колледж Лондона, где его сопоставили с образцами ДНК его брата Дэвида Белла и сестры Валери Келли.

86-летний Дэвид, который сейчас живет в Австралии, рассказал BBC, что не может поверить в то, что его брата нашли спустя 66 лет. В отдельном заявлении он выразил благодарность тем, кто помог обнаружить и вернуть тело его брата.

Фото: Британская антарктическая служба

Молодой ученый внес вклад в ранние научные исследования Антарктики и по сей день пользуется уважением в своей области. Он умел обслуживать бензиновые двигатели, был искусным фотографом, сконструировал радио с нуля и мог часами расшифровывать азбуку Морзе.

Белл некоторое время служил в Королевских военно-воздушных силах, прежде чем в 1958 году поступил на службу в FIDS в качестве метеоролога. Так он был направлен на двухлетнюю службу в Адмиралтейский залив, небольшую британскую базу с полудюжиной человек на острове Кинг-Джордж, где и погиб.

