#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
542.66
631.98
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
542.66
631.98
6.77
Наука и технологии

Замерзшие останки исследователя нашли в Антарктике спустя 66 лет

Лед, скалы, снег, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 07:22 Фото: Британская антарктическая служба
В Антарктике обнаружили кости британского исследователя, пропавшего без вести более шестидесяти лет назад после несчастного случая в Антарктиде. Помимо тела нашли также сотни его личных вещей, сообщает Zakon.kz.

Останки были обнаружены Польской арктической экспедицией среди скал, обнажившихся в результате таяния ледника в январе.

Как сообщила в понедельник Британская антарктическая служба, кости принадлежат Деннису Беллу, метеорологу, который умер в возрасте 25 лет во время работы в Службе зависимых территорий Фолклендских островов (FIDS), предшественнике Британской антарктической службы (BAS).

Белл погиб, упав в расщелину ледника в заливе Адмиралтейства на острове Кинг-Джордж у Антарктического полуострова 26 июля 1959 года, но его тело так и не было найдено.

По данным британской организации, его кости обнаружены вместе с более чем 200 предметами, включая остатки радиооборудования, фонарик, лыжные палки, наручные часы Erguel с надписью, шведский нож Mora, лыжные палки и эбонитовый мундштук трубки.

Фото: Британская антарктическая служба

Скелет отправили на исследование в Королевский колледж Лондона, где его сопоставили с образцами ДНК его брата Дэвида Белла и сестры Валери Келли.

86-летний Дэвид, который сейчас живет в Австралии, рассказал BBC, что не может поверить в то, что его брата нашли спустя 66 лет. В отдельном заявлении он выразил благодарность тем, кто помог обнаружить и вернуть тело его брата.

Фото: Британская антарктическая служба

Молодой ученый внес вклад в ранние научные исследования Антарктики и по сей день пользуется уважением в своей области. Он умел обслуживать бензиновые двигатели, был искусным фотографом, сконструировал радио с нуля и мог часами расшифровывать азбуку Морзе.

Белл некоторое время служил в Королевских военно-воздушных силах, прежде чем в 1958 году поступил на службу в FIDS в качестве метеоролога. Так он был направлен на двухлетнюю службу в Адмиралтейский залив, небольшую британскую базу с полудюжиной человек на острове Кинг-Джордж, где и погиб.

Ранее стало известно, что в крупнейшей пещере мира нашли останки доисторических морских чудовищ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Чернобыльская форма жизни размножилась в радиоактивных озерах США
Наука и технологии
06:55, Сегодня
Чернобыльская форма жизни размножилась в радиоактивных озерах США
Саудовская Аравия показала, как может выглядеть самое высокое здание планеты
Наука и технологии
06:02, Сегодня
Саудовская Аравия показала, как может выглядеть самое высокое здание планеты
Ученые нашли гигантский морской вирус в Тихом океане
Наука и технологии
01:52, 12 августа 2025
Ученые нашли гигантский морской вирус в Тихом океане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: