Библейский знак конца света увидели жители Израиля
Издание Daily Mail отмечает, что люди, знающие Священное Писание, увидели в этом явлении параллель с одной из "десяти казней Египта", когда воды Нила были превращены в кровь по воле Бога через посох Моисея. В соцсетях появилось множество комментариев, некоторые сравнивали это с возможным "знаком конца света" или предупреждением о грядущих бедах.
Между тем, пишет портал, научное сообщество и Министерство окружающей среды Израиля поспешили успокоить общественность. По их данным, окрашивание воды связано с массовым цветением зеленых водорослей, которые при определенных условиях – особенно под воздействием сильного солнечного света и повышенной температуры – вырабатывают красный пигмент, придающий воде необычный оттенок. Этот пигмент является природным и не представляет угрозы для здоровья.
❗️🇮🇱 - Red stains have recently appeared in the waters of the Sea of Galilee, also known as Lake Tiberias or Kinneret, Israel’s largest freshwater lake and a site of profound religious and cultural significance. Authorities have confirmed that these red patches pose no danger to… pic.twitter.com/TyWxWitH7E— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 4, 2025
