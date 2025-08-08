#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.38
629.46
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.38
629.46
6.76
Мир

Библейский знак конца света увидели жители Израиля

жители Израиля опасаются конца света, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 19:24 Фото: скриншот видео
Жителей Израиля напугала покрасневшая вода в Галилейском море. У пользователей соцсетей ситуация вызвала бурю эмоций и ассоциаций с древними библейскими событиями, сообщает Zakon.kz.

Издание Daily Mail отмечает, что люди, знающие Священное Писание, увидели в этом явлении параллель с одной из "десяти казней Египта", когда воды Нила были превращены в кровь по воле Бога через посох Моисея. В соцсетях появилось множество комментариев, некоторые сравнивали это с возможным "знаком конца света" или предупреждением о грядущих бедах.

Между тем, пишет портал, научное сообщество и Министерство окружающей среды Израиля поспешили успокоить общественность. По их данным, окрашивание воды связано с массовым цветением зеленых водорослей, которые при определенных условиях – особенно под воздействием сильного солнечного света и повышенной температуры – вырабатывают красный пигмент, придающий воде необычный оттенок. Этот пигмент является природным и не представляет угрозы для здоровья.

Ранее зеленую воду в реке Каргалы объяснили в Управлении экологии Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
58-летнюю женщину обвиняют в убийстве 11 мужей в Иране
Мир
19:02, Сегодня
58-летнюю женщину обвиняют в убийстве 11 мужей в Иране
Поезд с пассажирами сошел с рельсов в Иране
Мир
18:16, Сегодня
Поезд с пассажирами сошел с рельсов в Иране
Акции Crocs рухнули на 30% из-за пошлин и падения интереса к "некрасивой обуви"
Мир
17:19, Сегодня
Акции Crocs рухнули на 30% из-за пошлин и падения интереса к "некрасивой обуви"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: