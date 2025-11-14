Момент нападения бизона на американских туристов попал на видео
По информации Cowboy State Daily, в конце мая она наблюдала вместе с группой за волками. Перед ними находился холм, на котором дрались три молодых бизона. Аргайл понимала, что они могут быть опасны, поэтому увела туристов подальше, как вдруг заметила, что к животным приближаются мужчина и женщина. Фотограф крикнула, чтобы они скорее уходили с холма. Но туристы проигнорировали ее предупреждения, махнув рукой, что и стало "красной тряпкой" для одного бизона. Его столкновение с парой попало на видео.
Бизон бросился в атаку на женщину и промахнулся буквально на пару сантиметров. Если бы животное не пробежало мимо, она могла бы получить серьезные травмы.
Отмечается, что, несмотря на это, туристы спокойно продолжили свой путь. Спустившись с холма, они столкнулись с рейнджером парка, который осудил их безрассудное поведение.
