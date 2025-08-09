#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
539.49
627.7
6.75
Мир

Судья из Китая помогла супругам при разводе грамотно поделить 29 кур

Птица, сельское хозяйство, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 02:30 Фото: pixabay
Сотни бракоразводных процессов мало чем отличаются друг от друга, но периодически юристы сталкиваются с необычными казусами. Судье из юго-западного Китая пришлось мирить юношу и девушку, поссорившихся из-за 29 кур, сообщает Zakon.kz.

По информации South China Morning Post, женщина по фамилии Ту и мужчина с фамилией Ян не могли решить, куда деть 29-ю курицу из их некогда общего курятника. Судья Чен проявила смекалку и предложила бывшим возлюбленным устроить совместную трапезу.

По словам должностного лица, такой прием пищи воплощал конфуцианскую концепцию "ли". Согласно ей, люди должны соблюдать этикет и уважительно относиться друг к другу, невзирая на обстоятельства.

Ту и Ян немного подумали и согласились съесть курицу накануне последнего заседания суда. После "прощального ужина" Ян отвез Ту домой на велосипеде.

Позднее стало известно, что бывшие супруги сохранили дружеские отношения. Пользователей китайских соцсетей поразила их история.

Один из комментаторов написал:

"Судья предложил справедливое решение, но настоящей жертвой стала курица".

Ранее стало известно, что Казахстан вернул в Китай десятки тонн куриного филе из-за нарушений при транзите.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Украина и Евросоюз выдвинули контрпредложение по остановке российско-украинского конфликта
Мир
02:59, 10 августа 2025
Украина и Евросоюз выдвинули контрпредложение по остановке российско-украинского конфликта
Крупный пожар разгорелся в соборной мечети Мескита, внесенной в список ЮНЕСКО
Мир
00:57, 10 августа 2025
Крупный пожар разгорелся в соборной мечети Мескита, внесенной в список ЮНЕСКО
Парашютиста арестовали за прыжок с Эйфелевой башни
Мир
23:40, 09 августа 2025
Парашютиста арестовали за прыжок с Эйфелевой башни
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: