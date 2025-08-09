Судья из Китая помогла супругам при разводе грамотно поделить 29 кур

Сотни бракоразводных процессов мало чем отличаются друг от друга, но периодически юристы сталкиваются с необычными казусами. Судье из юго-западного Китая пришлось мирить юношу и девушку, поссорившихся из-за 29 кур, сообщает Zakon.kz.

По информации South China Morning Post, женщина по фамилии Ту и мужчина с фамилией Ян не могли решить, куда деть 29-ю курицу из их некогда общего курятника. Судья Чен проявила смекалку и предложила бывшим возлюбленным устроить совместную трапезу.

По словам должностного лица, такой прием пищи воплощал конфуцианскую концепцию "ли". Согласно ей, люди должны соблюдать этикет и уважительно относиться друг к другу, невзирая на обстоятельства.

Ту и Ян немного подумали и согласились съесть курицу накануне последнего заседания суда. После "прощального ужина" Ян отвез Ту домой на велосипеде.

Позднее стало известно, что бывшие супруги сохранили дружеские отношения. Пользователей китайских соцсетей поразила их история.

Один из комментаторов написал:

"Судья предложил справедливое решение, но настоящей жертвой стала курица".

