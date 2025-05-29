Вирусолог назвал симптомы лихорадки чикунгунья, угрожающей туристам

О вспышке лихорадки чикунгунья на Шри-Ланке уже сообщили в российском посольстве. Она стала самой активной за последние 20 лет. Лихорадка может проявиться на следующий день после укуса инфицированного комара, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал aif.ru вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев, инкубация при лихорадке чикунгунья длится от одного до 12 дней, но обычно – в пределах трех-семи дней.

Вирусолог отметил, что заболевание может протекать в одной из трех форм.

"Для острой формы характерен внезапный подъем температуры, воспаление суставов, кожная сыпь, лихорадка в течение нескольких дней", – рассказал он.

Зуев уточнил, что также симптомами лихорадки чикунгунья являются мышечные боли, боль в спине, головная боль, слабость, тошнота, рвота. Он обратил внимание на то, что в хронической форме заболевание длительное время никак себя не проявляет.

"Самой опасной считается бессимптомная форма, поскольку человек является вирусоносителем. Инфекция может в любой момент перейти в острую форму. Например, при снижении иммунитета из-за простуды", – добавил вирусолог.

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