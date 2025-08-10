#АЭС в Казахстане
Мир

Почему корейские мужчины предпочитают жениться на японках

Браки между корейцами и японками, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 04:59 Фото: pixabay
На днях стало известно, почему все больше южнокорейских мужчин едут в Японию на формальные свидания "омиаи" с целью жениться на японках, сообщает Zakon.kz.

По данным News on Japan, причинами таких браков стали высокие расходы на женитьбу в Корее, включая обязательство обеспечить жилье, что многим мужчинам кажется непосильным. Участники таких программ тратят значительные суммы на регистрацию, поездки и подготовку. Расходы на них достигают до семи тыс. долларов.

К тому же японские партнерши воспринимаются как более открытые к равному разделению финансовых обязанностей в семье. Многие также считают, что японки больше, чем кореянки, умеют обеспечивать уют в семье и заботятся о мужьях.

По данным японских брачных агентств, уже поступило около восьми тыс. заявок от корейцев. Одновременно растет интерес японок, увлеченных корейской культурой и кинематографом. Со слов руководителей брачных агентств, это создает новую нишу на рынке международных браков.

Недавно женщины и девушки-подростки из Газы рассказали, что вынуждены переживать период менструального цикла без доступа к мылу и воде.

Фото Алия Абди
Алия Абди
