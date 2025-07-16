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Наука и технологии

Зоолог рассказал, что делать, если вы случайно встретили акулу в море

Море, акула, плавник, человек, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 04:30 Фото: pixabay
Российский зоолог Андрей Подлужнов рассказал, как себя вести при встрече с акулой в море, чтобы не стать ее добычей, сообщает Zakon.kz.

Ученый поделился этой информацией в интервью "Известиям". По его словам, чтобы выжить необходимо вести себя по возможности спокойно и не делать лишних движений.

"Основные советы всегда такие: не паникуйте, держитесь уверенно, не заплывайте на глубоководье. Потому что вообще акулы нападают снизу, они сначала кружатся вокруг вас, потом заныривают и нападают. Если вы будете махать руками, ногами, орать, шлепать, то будете привлекать просто лишнее внимание", – подчеркнул эксперт.

При этом ученый добавил, что человек непривлекателен для этого хищника с точки зрения пищи. В основном акулы охотятся на крупных рыб или тюленей и редко нападают на людей – это единичные случаи.

Ранее мы писали о том, что даже ученые боятся посещать океан из-за гигантской белой акулы.

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Аксинья Титова
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