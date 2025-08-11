В России мигрантам запретили работать в еще одной сфере

В российском Петербурге расширен перечень видов экономической деятельности, по которым в этом году нельзя привлекать для работы иностранцев, работающих на основании патентов, сообщает Zakon.kz.

По данным РБК, соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Беглов.

Теперь к действующим ограничениям в сфере такси добавлены и ограничения в сфере курьерской доставки: деятельность по ОКВЭД 53.20.3, по доставке различными видами транспорта, доставке еды на дом и прочей курьерской деятельности.

Власти Петербурга уточняют, что такое решение принято для борьбы с теневой занятостью, а также для повышения безопасности курьерских услуг и создания рабочих мест для граждан РФ – в первую очередь, студентов и молодежи.

"Для адаптации бизнеса к новым требованиям установлен трехмесячный переходный период для корректировки кадровой политики в соответствии с новыми требованиями", – говорится в заявлении.

