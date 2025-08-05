#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
541.82
627.1
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
541.82
627.1
6.78
Мир

Камчатка "съехала" на два метра после мощнейшего землетрясения

Камчатка, смещение, землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 14:20 Фото: pexels
Южная часть полуострова Камчатка после сильного землетрясения, которое произошло 30 июля 2025 года, сдвинулась почти на два метра на юго-восток. Об этом стало известно из заявления камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН, сообщает Zakon.kz.

Ученые 5 августа уточнили, что провели предварительный расчет по результатам геодинамических наблюдений.

"Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток. Максимальные косейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти 2 метра, что сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 года в Тохоку, Япония", – объяснили специалисты.

Фото: Telegram/kbgsras

Также сказано, что Петропавловский куст станций и сам Петропавловск-Камчатский подверглись менее значительным смещениям:

"Максимум смещений наблюдалось на южном фланге очага, что и вызвало сильный макросейсмический эффект в Северо-Курильске. В Петропавловске-Камчатском эффект был менее выраженным".

30 июля 2025 года в Тихом океане произошло самое мощное за последние 70 лет землетрясение – магнитудой около 8,8. После этого последовала целая серия афтершоков.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 14:20
Крупнейшее за 70 лет землетрясение на Камчатке: пугающие кадры

Кроме того, на фоне подземных толчков началось извержение вулкана Ключевская Сопка – самого высокого из действующих вулканов в Евразии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Китае аннулируют паспорта некоторых иностранцев
Мир
07:21, Сегодня
В Китае аннулируют паспорта некоторых иностранцев
Столкновение кита с моторной лодкой попало на видео в США
Мир
06:16, Сегодня
Столкновение кита с моторной лодкой попало на видео в США
В России начался суд над подозреваемыми в нападении на концертный зал в Москве
Мир
05:59, Сегодня
В России начался суд над подозреваемыми в нападении на концертный зал в Москве
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: