Камчатка "съехала" на два метра после мощнейшего землетрясения

Южная часть полуострова Камчатка после сильного землетрясения, которое произошло 30 июля 2025 года, сдвинулась почти на два метра на юго-восток. Об этом стало известно из заявления камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН, сообщает Zakon.kz.

Ученые 5 августа уточнили, что провели предварительный расчет по результатам геодинамических наблюдений.

"Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток. Максимальные косейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти 2 метра, что сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 года в Тохоку, Япония", – объяснили специалисты.

Фото: Telegram/kbgsras

Также сказано, что Петропавловский куст станций и сам Петропавловск-Камчатский подверглись менее значительным смещениям:

"Максимум смещений наблюдалось на южном фланге очага, что и вызвало сильный макросейсмический эффект в Северо-Курильске. В Петропавловске-Камчатском эффект был менее выраженным".

30 июля 2025 года в Тихом океане произошло самое мощное за последние 70 лет землетрясение – магнитудой около 8,8. После этого последовала целая серия афтершоков.

Материал по теме Крупнейшее за 70 лет землетрясение на Камчатке: пугающие кадры

Кроме того, на фоне подземных толчков началось извержение вулкана Ключевская Сопка – самого высокого из действующих вулканов в Евразии.