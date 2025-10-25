#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
538.13
624.88
6.64
Мир

В Испании умерший на семь секунд мужчина рассказал о своих ощущениях

Мужчина, дорога, свечение, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 08:40 Фото: freepik
Испанский ученый Алекса Гомес Марин перенес клиническую смерть и рассказал о своих видениях. Пережитое, по словам Марина, ощущалось "реальнее самой реальности", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mirror, по словам кандидата наук по теоретической физике и магистра биофизики, во время семисекундной остановки сердца он оказался в напоминающем колодец сооружении. Там его встретили три фигуры в лучах золотого света.

"Я в туннеле, который на самом деле является колодцем. Другими словами, я смотрю вверх, и там, наверху, находятся три фигуры", – сказал Марин.

Проводники, утверждает мужчина, предложили ему выбрать между жизнью и переходом в иной мир. В итоге мужчина решил вернуться, поскольку у него остались маленькие дочери.

Ранее сообщалось, что отдых на Корсике для семьи туристов обернулся борьбой за жизнь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Умерший на 8 минут мужчина рассказал, что видел
14:28, 27 февраля 2025
Умерший на 8 минут мужчина рассказал, что видел
Умерший на 10 минут британец рассказал о своих ощущениях
19:30, 12 августа 2025
Умерший на 10 минут британец рассказал о своих ощущениях
Побывала в матрице: девушка, пережившая клиническую смерть, описала свои видения
14:28, 17 мая 2025
Побывала в матрице: девушка, пережившая клиническую смерть, описала свои видения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: