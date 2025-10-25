В Испании умерший на семь секунд мужчина рассказал о своих ощущениях

Испанский ученый Алекса Гомес Марин перенес клиническую смерть и рассказал о своих видениях. Пережитое, по словам Марина, ощущалось "реальнее самой реальности", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mirror, по словам кандидата наук по теоретической физике и магистра биофизики, во время семисекундной остановки сердца он оказался в напоминающем колодец сооружении. Там его встретили три фигуры в лучах золотого света.

"Я в туннеле, который на самом деле является колодцем. Другими словами, я смотрю вверх, и там, наверху, находятся три фигуры", – сказал Марин.

Проводники, утверждает мужчина, предложили ему выбрать между жизнью и переходом в иной мир. В итоге мужчина решил вернуться, поскольку у него остались маленькие дочери.

