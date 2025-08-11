#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Взрывной выброс плазмы произошел на Солнце: Земля под угрозой

коллаж их фотографий вспышек на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 10:20 Фото: xras.ru
Комплексный и взрывной (очень быстрый) выброс плазмы произошел на Солнце. Он затронул сразу несколько активных областей в западном полушарии звезды, сообщает Zakon.kz.

Об этом в ночь на 11 августа рассказали специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Всего событием была охвачена площадь диаметром около полумиллиона километров (треть видимого солнечного диска). Плазма была выброшена точно в плоскости расположения планет. Основным центром взрыва, исходя из поступивших данных, была активная область 4168, которая располагается сейчас на значительном угловом удалении от направления на Землю, но часть вторичных центров, участвовавших в событии, находится в опасной близости от линии Солнце – Земля", – сказано в сообщении.

Отмечается, что есть признаки ухода части вещества и магнитных полей в сторону Земли.

Буквально на днях на Земле завершилась магнитная буря, которая длилась более 30 часов.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
