Жену бывшего президента Южной Кореи арестовали по обвинению в коррупции

Жена находящегося в тюрьме бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля была арестована, поскольку следователи предъявляют ей обвинения в различных преступлениях, сообщает Zakon.kz.

По данным National Public Radio, речь идет о взяточничестве, мошенничестве с акциями и вмешательстве в выборы кандидата.

Расследование в отношении Ким Гон Хи начало новое либеральное правительство Сеула. Ее мужа-консерватора отстранили от должности в апреле и повторно арестовали в прошлом месяце за кратковременное введение им военного положения в декабре.

Некоторые политические оппоненты сомневаются, были ли действия Юна хотя бы отчасти мотивированы растущими обвинениями в адрес его жены, которые негативно сказались на его рейтинге.

Сейчас Ким содержится в центре содержания под стражей на юге Сеула, отдельно от учреждения, где содержится Юн. Ожидается, что 14 августа ее допросят следователи, которые могут продлить срок ее содержания под стражей до 20 дней, прежде чем официально предъявить обвинения.

Ким отдельно обвиняют в многочисленных коррупционных действиях, включая получение роскошных подарков через гадалку, выступавшую в качестве посредника для должностного лица Церкви объединения, добивавшегося деловых выгод, а также в возможном участии в манипуляции ценами на акции, связанной с местной дилерской компанией BMW.

Юн, которого в прошлом месяце после освобождения в марте снова отправили в тюрьму, неоднократно сопротивлялся попыткам следователей заставить его отвечать на вопросы о жене.

Помимо политических событий сейчас в Южной Корее происходят и другие. Ранее стране Starbucks запретила приносить в кофейни офисную технику.