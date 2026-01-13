Экс-президента Южной Кореи могут казнить за попытку мятежа

Прокуратура Южной Кореи потребовала назначить смертную казнь бывшему президенту страны Юн Сок Ёлю, отстраненному от власти после попытки введения военного положения, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет агентство Yonhap.

Как заявила специальная группа прокуроров на финальном заседании в Сеульском окружном суде, экс-глава государства считается инициатором мятежа. По версии обвинения, Юн Сок Ёль пытался удержаться у власти, стремясь установить контроль над судебной и законодательной ветвями.

Ходатайство о высшей мере наказания было оглашено в рамках рассмотрения дела о мятеже.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение, мотивировав свое решение необходимостью борьбы со сторонниками КНДР. Вскоре после этого он был отстранен от должности президента.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия второй год подряд обновляет свой рекорд по числу приведенных в исполнение смертных приговоров.

