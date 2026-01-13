#Казахстан в сравнении
Мир

Экс-президента Южной Кореи могут казнить за попытку мятежа

Юн Сок Ёл, Южная Корея, казнь, президент , фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 18:22 Фото: wikipedia
Прокуратура Южной Кореи потребовала назначить смертную казнь бывшему президенту страны Юн Сок Ёлю, отстраненному от власти после попытки введения военного положения, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет агентство Yonhap.

Как заявила специальная группа прокуроров на финальном заседании в Сеульском окружном суде, экс-глава государства считается инициатором мятежа. По версии обвинения, Юн Сок Ёль пытался удержаться у власти, стремясь установить контроль над судебной и законодательной ветвями.

Ходатайство о высшей мере наказания было оглашено в рамках рассмотрения дела о мятеже.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение, мотивировав свое решение необходимостью борьбы со сторонниками КНДР. Вскоре после этого он был отстранен от должности президента.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия второй год подряд обновляет свой рекорд по числу приведенных в исполнение смертных приговоров.

Читайте также
Арестованному президенту Южной Кореи предъявлены обвинения в мятеже
21:44, 26 января 2025
Арестованному президенту Южной Кореи предъявлены обвинения в мятеже
Тысячи граждан Южной Кореи требуют компенсаций с экс-президента и его супруги
21:37, 18 августа 2025
Тысячи граждан Южной Кореи требуют компенсаций с экс-президента и его супруги
Бывшему министру обороны Южной Кореи грозит смертная казнь
05:59, 11 декабря 2024
Бывшему министру обороны Южной Кореи грозит смертная казнь
