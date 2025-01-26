Арестованному президенту Южной Кореи предъявлены обвинения в мятеже
Обвинения касаются "руководства мятежом", пишет издание Yonhap.
Юн был арестован и помещен под стражу, где останется до начала судебного процесса. По данным следствия, суд должен начаться в течение шести месяцев.
В обвинительном заключении сказано, что Юн состоял в сговоре с бывшим министром обороны Южной Кореи Ким Ён Хёном и другими лицами с целью подстрекательства к мятежу 3 декабря 2024 года путем введения "неконституционного и незаконного" военного положения, несмотря на отсутствие каких-либо признаков войны, вооруженного конфликта или сопоставимого национального кризиса.
Кроме того, Юн обвиняется в отправке военных в парламент с целью сорвать голосование за отмену военного положения, а также в намерении арестовать ключевых представителей оппозиции и сотрудников Национальной избирательной комиссии, контролирующей проведение выборов.