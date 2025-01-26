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Мир

Арестованному президенту Южной Кореи предъявлены обвинения в мятеже

Арестованному президенту Южной Кореи предъявлены обвинения в мятеже, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 21:44 Фото: wikimedia
В Южной Корее прокуратура 26 января предъявила официальные обвинения отстраненному от должности президенту Юн Сок Ёлю, сообщает Zakon.kz.

Обвинения касаются "руководства мятежом", пишет издание Yonhap.

Юн был арестован и помещен под стражу, где останется до начала судебного процесса. По данным следствия, суд должен начаться в течение шести месяцев.

В обвинительном заключении сказано, что Юн состоял в сговоре с бывшим министром обороны Южной Кореи Ким Ён Хёном и другими лицами с целью подстрекательства к мятежу 3 декабря 2024 года путем введения "неконституционного и незаконного" военного положения, несмотря на отсутствие каких-либо признаков войны, вооруженного конфликта или сопоставимого национального кризиса. 

Кроме того, Юн обвиняется в отправке военных в парламент с целью сорвать голосование за отмену военного положения, а также в намерении арестовать ключевых представителей оппозиции и сотрудников Национальной избирательной комиссии, контролирующей проведение выборов. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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