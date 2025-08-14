#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Мир

Более 226 тысяч тенге платят китайцы экстрасенсам, чтобы узнать, "переродится ли их питомец"

новая услуга в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 18:24 Фото: pixabay
В Китае набирает популярность новая услуга – люди платят деньги экстрасенсам, чтобы узнать, "переродится ли их питомец", сообщает Zakon.kz.

По информации South China Morning Post,  стоимость таких услуг достигает 420 долларов (более 226 тыс. тенге) за "полугодовой безлимит вопросов", а "проверка реинкарнации" обходится в 250 долларов (более 134 тыс. тенге).

Отмечается, что многие клиенты считают себя обманутыми, так как после оплаты услуг некоторых блокировали в соцсетях или исключали из групп чатов.

Согласно данным издания, одной из жертв стала женщина по имени Анран. Она получила приглашение от некой Лин, представившейся экстрасенсом, присоединиться к онлайн-группе для людей, потерявших питомцев. Заплатив за сеанс, китаянка получила ответы, основанные на информации из ее собственных постов в соцсетях.

Позже она приобрела "пакет реинкарнации". Лин заявила, что Анран должна ежедневно молиться, пока собака не появится во сне и не подскажет место своего нового рождения. Когда этого не произошло, экстрасенс обвинила клиентку в "недостаточной вере" и заблокировала ее.

Другой участник подобных групп рассказал, что знает не менее 20 жертв, потративших в сумме тысячи долларов. Некоторые пострадавшие обратились в полицию.

Ранее сообщалось, кому в Казахстане дарят собак породы тазы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В каком возрасте женщинам становится сложнее худеть
Мир
19:07, Сегодня
В каком возрасте женщинам становится сложнее худеть
Не оправдала ожиданий: астрономы исключили экзопланету из списка "двойников Земли"
Мир
18:51, Сегодня
Не оправдала ожиданий: астрономы исключили экзопланету из списка "двойников Земли"
Украина вышла из очередного соглашения СНГ
Мир
08:40, Сегодня
Украина вышла из очередного соглашения СНГ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: