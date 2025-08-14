Более 226 тысяч тенге платят китайцы экстрасенсам, чтобы узнать, "переродится ли их питомец"

В Китае набирает популярность новая услуга – люди платят деньги экстрасенсам, чтобы узнать, "переродится ли их питомец", сообщает Zakon.kz.

По информации South China Morning Post, стоимость таких услуг достигает 420 долларов (более 226 тыс. тенге) за "полугодовой безлимит вопросов", а "проверка реинкарнации" обходится в 250 долларов (более 134 тыс. тенге).

Отмечается, что многие клиенты считают себя обманутыми, так как после оплаты услуг некоторых блокировали в соцсетях или исключали из групп чатов.

Согласно данным издания, одной из жертв стала женщина по имени Анран. Она получила приглашение от некой Лин, представившейся экстрасенсом, присоединиться к онлайн-группе для людей, потерявших питомцев. Заплатив за сеанс, китаянка получила ответы, основанные на информации из ее собственных постов в соцсетях.

Позже она приобрела "пакет реинкарнации". Лин заявила, что Анран должна ежедневно молиться, пока собака не появится во сне и не подскажет место своего нового рождения. Когда этого не произошло, экстрасенс обвинила клиентку в "недостаточной вере" и заблокировала ее.

Другой участник подобных групп рассказал, что знает не менее 20 жертв, потративших в сумме тысячи долларов. Некоторые пострадавшие обратились в полицию.

Ранее сообщалось, кому в Казахстане дарят собак породы тазы.