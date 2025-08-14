#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Мир

Не оправдала ожиданий: астрономы исключили экзопланету из списка "двойников Земли"

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 18:51 Фото: pixabay
TRAPPIST-1 d исключили из списка потенциальных "двойников Земли". Как показали новые наблюдения телескопа Джеймса Уэбба, у этой экзопланеты нет атмосферы, подобной земной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Astrophysical Journal, TRAPPIST-1 d находится в системе из семи планет размером с Землю, вращающихся вокруг красного карлика на расстоянии 40 световых лет. Эта планета особенно интересовала ученых, так как она близка по размеру к Земле, имеет скалистую поверхность и расположена на границе обитаемой зоны – области, где температура может позволять существование жидкой воды на поверхности. TRAPPIST-1 d рассматривали как одного из наиболее перспективных кандидатов для поиска признаков потенциальной обитаемости.

Отмечается, что свежие данные опровергли эти ожидания. Инструмент NIRSpec не обнаружил в ее атмосфере молекул воды, метана или углекислого газа. По словам руководителя исследования Каролин Пио, это может означать, что у планеты либо крайне тонкая атмосфера наподобие марсианской, либо плотные облака, как на Венере, либо атмосферы нет вовсе.

Ученые продолжают исследовать более дальние планеты системы – e, f, g и h. Они могут иметь больше шансов сохранить атмосферу, так как находятся дальше от звезды, хотя и холоднее.

"TRAPPIST-1 d, вероятно, лишена условий для жизни, но мы только начинаем нашу работу", – отметили авторы.

Ранее сообщалось, что астрономы увидели рождение новой планетной системы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
