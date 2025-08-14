#АЭС в Казахстане
Мир

Лев Лещенко назвал размер своей пенсии

Лев Лещенко, артист, пенсия, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 19:32 Фото: wikimedia
Пенсия народного артиста РСФСР Льва Лещенко составляет около 30 тыс. рублей (более 202 тыс. тенге). Пособие по возрасту артист не тратит, а копит деньги на путешествия, сообщает Zakon.kz.

По информации Общественной службы новостей, такую пенсию артист получает благодаря надбавкам за звание Народного артиста и полного кавалера ордена "За заслуги перед Отечеством".

"Я в свое время отказался от лишних выплат, которые мне положены по возрасту. Почему? Да потому что как-то неудобно получать деньги, если знаешь, что кому-то они больше нужны", – заявил певец.

Лещенко добавил, что откладывает полученные деньги. Основной доход он получает от выступлений и на концертах или программах.

"Накопленное буду потом тратить на путешествия, наверное. Честно говоря, не задумывался над этим", – заключил артист.

Ранее сообщалось, что народная артистка России Лариса Долина публично выразила свои чувства ко Льву Лещенко. Все дело в том, что 1 февраля 2025 года народному артисту РСФСР исполнилось 83 года.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
