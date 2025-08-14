Павел Дуров поделился тремя наставлениями своего отца-профессора

Сооснователь Telegram Павел Дуров поделился с подписчиками наставлениями своего 80-летнего отца, профессора филологии Валерия Дурова, предназначенными для будущих поколений, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале он написал, что в первую очередь профессор рекомендовал действовать, а не просто говорить, подчеркивая, что поступки являются наиболее мощным примером, особенно для детей.

"Люди, особенно дети, следуют вашим делам, а не словам. Наблюдая за тем, как мой отец неустанно работает над многочисленными книгами и научными трудами, мы с братом поняли, что значит преданность делу, он вдохновил нас тоже усердно трудиться", – заявил Павел Дуров.

Он отметил, что второй совет касается важности позитивного мышления и контроля эмоций. Валерием Дуровым, пережившим послевоенное время в Ленинграде, был освоен навык сохранять оптимизм и быть источником положительной энергии для семьи, коллег и общества. Он также передал сыну умение формулировать мысли конструктивно, принося максимальную пользу даже в непростые времена.

В конце Дуров призывал всегда отдавать приоритет совести. Как выяснилось, профессор пришел к убеждению о безусловном превосходстве морали над талантом, черпая это понимание из многолетнего изучения и перевода классических произведений, в том числе Юлия Цезаря и Сенеки. По его мнению, нравственный компас остается высшим человеческим качеством, не утрачивающим своей ценности даже в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта, в отличие от интеллекта или креативности.

Ранее сообщалось, что Дуров потратил 52 тысячи долларов на виртуальный подарок своей возлюбленной.